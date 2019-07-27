Мамаева пожаловалась на нехватку денег

Алана Мамаева, жена полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева, объяснила, зачем она продает внедорожник Mercedes. Она обвинила отца футболиста в лишении средств к существованию.
«Пора ответить на вопросы! Так как отец Паши забрал все деньги, и на Пашину просьбу вернуть деньги семье ответил: „Выйдешь – заберешь“, Паша сказал мне продать одну из машин!» – написала Мамаева в своем инстаграме.
Константин Мамаев – не только отец, но и агент футболиста, который на данный момент отбывает наказание в колонии общего режима.
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