Мамаева пожаловалась на нехватку денег - Советский спорт
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27 июля 2019 20:27ФутболКоноплев Александр

Мамаева пожаловалась на нехватку денег

Очередной скандал.

Алана Мамаева, жена полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева, объяснила, зачем она продает внедорожник Mercedes. Она обвинила отца футболиста в лишении средств к существованию.

«Пора ответить на вопросы! Так как отец Паши забрал все деньги, и на Пашину просьбу вернуть деньги семье ответил: „Выйдешь – заберешь“, Паша сказал мне продать одну из машин!» – написала Мамаева в своем инстаграме.

Константин Мамаев – не только отец, но и агент футболиста, который на данный момент отбывает наказание в колонии общего режима.

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