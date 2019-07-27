Дубль Игнатьева помог «Краснодару» разгромить «Сочи» Футболисты «Краснодара» переиграли «Сочи» в домашнем матче 3-го тура российской премьер-лиги со счетом 3:0.

Загрузка...

В составе краснодарской команды дублем отметился Иван Игнатьев (14-я и 42-я минуты), еще один мяч на свой счет записал Магомед-Шапи Сулейманов (80).

Отметим, что на 77-й минуте встречи за вторую желтую карточку с поля был удален защитник гостей Эльмир Набиуллин.

После этой игры «Краснодар», набрав шесть очков, вышел в лидеры турнирной таблицы РПЛ. «Сочи», проиграв все три встречи сезона, занимает последнее место.

В следующем туре «Краснодар» 3 августа сыграет в гостях с «Зенитом», а «Сочи» днем позже на своем поле примут «Уфу».

Чемпионат России

3-й тур

«Краснодар» – «Сочи» - 3:0 (2:0)

Голы: 1:0 – Игнатьев (14), 2:0 – Игнатьев (42), 3:0 – Сулейманов (80).

«Краснодар»: Сафонов, Мартынович, Петров, Спайич, Рамирес, Намли (Сулейманов, 62), Камболов, Триндаде, Вандерсон, Ари (Берг, 73), Игнатьев (Ольссон, 67).

«Сочи»: Заболотный, Юрганов, Кудряшов, Набиуллин, Цаллагов (Казаев, 86), Песегов (Померко, 62), Бурмистров, Миладинович, Мостовой, Калугин, Полоз (Лагатор, 81).

Предупреждения: Набиуллин (25), Ари (32), Цаллагов (53), Камболов (86).

Удаление: Набиуллин (77).