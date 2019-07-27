Дортмундская «Боруссия» хочет получить за переход Шюррле 7-8 миллионов евро

Трансфер немецкого полузащитника обойдется российскому клубу в 7-8 миллионов евро, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на Bild.
Как отмечает издание, на данный момент неизвестно, по какой схеме футболист перейдет в «Спартак» - на правах аренды с правом выкупа, или московский клуб сразу приобретет игрока.
Напомним, что прошлый сезон Шюррле провел в английской премьер-лиге, выступая за «Фулхэм». Левый вингер отыграл 25 матчей за английский клуб, записав на свой счет шесть забитых мячей. Ранее Шюррле выступал за «Байер», «Челси» и «Волфсбург».
Добавим, что Шюррле перешел в «Боруссию» из «Вольфсбурга» летом 2016 года за 30 миллионов евро. С тех пор он провел 51 встречу за дортмундский клуб, забил 8 голов и сделал 10 результативных передач.
Текущий контракт вингера с немецким клубом рассчитан до июня 2021года, а портал transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 12 миллионов евро.
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