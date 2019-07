Шоукросс сломал ногу в товарищеском матче (видео)

Защитник «Сток Сити» Райан Шоукросс получил перелом лодыжки в товарищеском матче против «Лестера» (1:2).

В конце первого тайма футболист неудачно спас команду от углового.

На практике от таких травм восстанавливаются за 2-3 месяца.

Horrible injury for Shawcross.



Hope he has a speedy recovery. 🙏🙏 pic.twitter.com/zd6Ba9l2M8