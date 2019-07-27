Шоукросс сломал ногу в товарищеском матче (видео)

Защитник «Сток Сити» Райан Шоукросс получил перелом лодыжки в товарищеском матче против «Лестера» (1:2).
В конце первого тайма футболист неудачно спас команду от углового.
На практике от таких травм восстанавливаются за 2-3 месяца.
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