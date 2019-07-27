Руслан Нигматуллин: Не хотел бы быть могильщиком Кононова

Бывший вратарь сборной России Руслан Нигматуллин после поражения «Спартака» от «Тамбова» (0:3) оценил перспективы главного тренера красно-белых Олег Кононова. По его мнению, специалист занимает «расстрельную» должность.
– Результат удивил, но от «Спартака», конечно, всякого можно ожидать, он приучил к своим нестабильным результатам. Этот матч был похож на игру с «Сочи», но тогда повезло: судьи ошиблись, и сочинцам не удалось забить. А тут «Спартак» атаковал, имел моменты, но везет тому, кто везет. Думаю, заслуженная победа «Тамбова» не вызывает сомнений.
Стоит ли увольнять Кононова? Я не менеджер «Спартаку», не хотел бы сейчас быть могильщиком Кононова. Понятно, что тренер «Спартака» – это расстрельная профессия, каждое поражение приближает к увольнению. Только серия из 10 побед подряд сведет эти разговоры на нет, но пока ситуация подвешенная, – сказал Нигматуллин Sport24.
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