В украинском чемпионате появится система VAR - Советский спорт
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27 июля 2019 22:38ФутболКоноплев Александр

В украинском чемпионате появится система VAR

Первыми операторами будут Юрий Можаровский, Александр Войтюк и Виктор Дердо.

В матче первого тура чемпионата Украины «Колос» – «Мариуполь» будет работать система видеопомощника арбитра (VAR). Встреча пройдет 30 июля в Киеве.

Это будет первое появление технологии VAR в украинском чемпионате.

Как отмечает официальный сайт «Мариуполя», система будет работать в тестовом режиме, так как у украинской лиги нет необходимых разрешений ФИФА и ИФАБ.

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