В украинском чемпионате появится система VAR

В матче первого тура чемпионата Украины «Колос» – «Мариуполь» будет работать система видеопомощника арбитра (VAR). Встреча пройдет 30 июля в Киеве.
Это будет первое появление технологии VAR в украинском чемпионате.
Как отмечает официальный сайт «Мариуполя», система будет работать в тестовом режиме, так как у украинской лиги нет необходимых разрешений ФИФА и ИФАБ.
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