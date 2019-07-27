Источник: Бэйл поссорился с Зиданом из-за тоски по дому - Советский спорт
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27 июля 2019 23:15ФутболКоноплев Александр

Источник: Бэйл поссорился с Зиданом из-за тоски по дому

Бэйл хочет в Китай, но он дальше, чем Испания.

Родственник полузащитника «Реала» Гарета Бэйла рассказал, почему футболист перестал попадать в основной состав команды. Валлиец так и не смог привыкнуть к Испании.

– Бэйл и его жена так и не прижились в Испании. Они не выучили испанский, и при первом возможном случае возвращались домой. Поэтому он и поссорился с Зиданом, – приводит слова источника Mirror.

Родственник Бэйла сомневается, что тот привыкнет к Китаю, где Гарету предлагают миллион фунтов в неделю.

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