Bild: Шюррле будет зарабатывать в «Спартаке» 300 тысяч евро в месяц - Советский спорт
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28 июля 2019 00:29ФутболКоноплев Александр

Bild: Шюррле будет зарабатывать в «Спартаке» 300 тысяч евро в месяц

В российской премьер-лиге еще не играли чемпионы мира.

Нападающий дортмундской «Боруссии» Андре Шюррле близок переходу в «Спартак». Чемпион мира 2014 года будет зарабатывать в московском клубе 300 тысяч евро в месяц, утверждает Bild.

Прошлый сезон Шюррле провел в «Фулхэме». На его счету шесть мячей в 25 матчах за клуб. Ранее Шюррле выступал за «Байер», «Челси» и «Волфсбург».

Ранее сообщалось, что футболист получает российскую рабочую визу. Шюррле женат на русскоговорящей девушке.

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