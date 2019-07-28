Bild: Шюррле будет зарабатывать в «Спартаке» 300 тысяч евро в месяц В российской премьер-лиге еще не играли чемпионы мира.

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Нападающий дортмундской «Боруссии» Андре Шюррле близок переходу в «Спартак». Чемпион мира 2014 года будет зарабатывать в московском клубе 300 тысяч евро в месяц, утверждает Bild.

Прошлый сезон Шюррле провел в «Фулхэме». На его счету шесть мячей в 25 матчах за клуб. Ранее Шюррле выступал за «Байер», «Челси» и «Волфсбург».

Ранее сообщалось, что футболист получает российскую рабочую визу. Шюррле женат на русскоговорящей девушке.