«Сент-Этьен» купил футболиста на замену ушедшему в «Краснодар» Кабелла - Советский спорт
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28 июля 2019 00:41ФутболКоноплев Александр

«Сент-Этьен» купил футболиста на замену ушедшему в «Краснодар» Кабелла

«Сент-Этьен» хорошо заработал.

«Сент-Этьен» объявил о переходе полузащитника «Бетиса» Риада Будебуза.

Стороны подписали трехлетний контракт. 29-летний алжирец будет играть под седьмым номером.

29-летний полузащитник куплен на замену Реми Кабелла, который перешел в «Краснодар».

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