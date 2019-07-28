Абель Эрнандес будет играть в Катаре

Нападающий Абель Эрнандес перешел в катарский «Аль-Ахли» на правах свободного агента.
28 июля уругваец присоединится к команде на сборах в Голландии.
Эрнандес – победитель Кубка Америки-2011. Минувший сезон он провел в московском ЦСКА, забив три мяча в 15 играх.
Добавим, что за «Аль-Ахли» выступает экс-футболист «Манчестер Сити» и «Милана» Найджел де Йонг.
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