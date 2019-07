Бэйл прилетел в Китай для подписания контракта с «Цзянсу Сунин» (видео)

Ранее сообщалось, что китайский клуб предлагает 30-летнему валлийцу миллион фунтов в неделю.

Напомним, что Бэйл перешел в «Реал» осенью 2013 года из «Тоттенхэма» за 101 миллион евро. С тех пор 30-летний валлиец провел за команду 231 матч и записал на свой счет 102 забитых мяча и 64 голевые передачи.

Gareth Bale arriving in China, he will earn £1m a week making him the highest paid footballer in the world. pic.twitter.com/YAw2SDWVyM