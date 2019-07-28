Бэйл прилетел в Китай для подписания контракта с «Цзянсу Сунин» (видео) - Советский спорт
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28 июля 2019 08:06Футбол

Бэйл прилетел в Китай для подписания контракта с «Цзянсу Сунин» (видео)

Валлийский вингер мадридского «Реала» Гарет Бэйл прибыл в Китай, где в ближайшее время подпишет трехлетний контракт с «Цзянсу Сунин».

Ранее сообщалось, что китайский клуб предлагает 30-летнему валлийцу миллион фунтов в неделю.

Напомним, что Бэйл перешел в «Реал» осенью 2013 года из «Тоттенхэма» за 101 миллион евро. С тех пор 30-летний валлиец провел за команду 231 матч и записал на свой счет 102 забитых мяча и 64 голевые передачи.

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