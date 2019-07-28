«Оренбург» - «Зенит». На матче ожидается до 6500 зрителей - Советский спорт
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28 июля 2019 10:41Футбол

«Оренбург» - «Зенит». На матче ожидается до 6500 зрителей

Сегодня состоится матч 3-го тура российской премьер-лиги между «Оренбургом» и «Зенитом».

Встреча состоится на стадионе «Газовик» в Оренбурге и начнется в 14:00 по московскому времени.

Как сообщает пресс-служба «Зенита», петербуржцы выйдут на поле в лазурной форме, а хозяева сыграют в белом.

Также отмечается, что на матче ожидается до 6500 зрителей, а «Зенит» на стадионе поддержат более 700 болельщиков.

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