Александр Бубнов: «Оренбург» изо всех сил будет стараться избежать третьего кряду поражения Футбольный эксперт Александр Бубнов поделился ожиданиями от предстоящего матча 3-го тура российской премьер-лиги между «Оренбургом» и «Зенитом».

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- «Оренбург» изо всех сил будет стараться избежать третьего кряду поражения на старте, но ничего не сможет поделать с превосходящим его по всем параметрам «Зенитом». Прогноз: 1:2, - цитирует специалиста Sportbox.ru.

Добавим, что встреча состоится на стадионе «Газовик» в Оренбурге и начнется в 14:00 по московскому времени.