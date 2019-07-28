Александр Бубнов: «Оренбург» изо всех сил будет стараться избежать третьего кряду поражения

- «Оренбург» изо всех сил будет стараться избежать третьего кряду поражения на старте, но ничего не сможет поделать с превосходящим его по всем параметрам «Зенитом». Прогноз: 1:2, - цитирует специалиста Sportbox.ru.
Добавим, что встреча состоится на стадионе «Газовик» в Оренбурге и начнется в 14:00 по московскому времени.
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