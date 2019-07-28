«Лестер» отказался продавать Магуайра в «Манчестер Юнайтед» за 80 миллионов евро

По информации Daily Mail, в ближайшее время руководство «Манчестер Юнайтед» надеется окончательно договориться с защитником сборной Англии, но, скорее всего, за трансфер Магуайра «Лестеру» придется заплатить требуемые изначально 90 миллионов евро.
Как сообщает издание, «Лестер» отклонил предыдущее предложение манкунианцев в 80 миллионов евро с дополнительными бонусами, которые должны были выплачиваться в зависимости от того, какие трофеи выиграет команда, а также за попадание клуба в розыгрыш Лиги чемпионов.
Отмечается, что опасения руководства «Лестера» основаны на том факте, что «Манчестер Юнайтед» удалось попасть в Лигу чемпионов только в трех из последних шести сезонов. А с учетом того, что «Манчестер Сити», «Ливерпуль» и «Тоттенхэм» выглядят все сильнее, боссы «Лестера» считают, что должны быть осторожны, когда дело доходит до согласования структуры подобных бонусов.
Добавим, что Магуайр перешел в «Лестер» из «Халл Сити» в январе 2017 года за 12,7 миллиона евро. С тех пор он провел в составе «лис» 76 матчей во всех турнирах и записал на свой счет пять забитых мячей и три голевые передачи.
Действующий контракт защитника рассчитан до конца июня 2023 года, а стоимость оценивается порталом Transfermarkt в 50 миллионов евро.
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