«Оренбург» — «Зенит». Стартовые составы команд

«Оренбург»: Довбня, Малых, Сиваков, Терехов, Шахов, Козлов, Кулишев, Мишкич, Рикарду Алвеш, Чуканов, Деспотович.
Запасные: Руденко, Зотов, Афонин, Маляров, Аюпов, Болотов, Бидловский, Галаджан, Фамейе.
«Зенит»: Лунев, Иванович, Терентьев, Ракицкий, Дуглас Сантос, Оздоев, Сутормин, Барриос Теран, Дзюба, Азмун, Дриусси.
Запасные: Кержаков, Васютин, Мевля, Маммана, Прохин, Жирков, Ерохин, Мусаев, Ригони, Джорджевич.
Добавим, что встреча состоится на стадионе «Газовик» в Оренбурге и начнется в 14:00 по московскому времени.
🔥 Стартовые составы на первый матч сегодняшнего игрового дня #РПЛ #ОренбургЗенит pic.twitter.com/CKoR2wUf7U— Российская Премьер-Лига (@rfpl) July 28, 2019