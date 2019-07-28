«Оренбург» — «Зенит». Стартовые составы команд - Советский спорт
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28 июля 2019 13:03Футбол

«Оренбург» — «Зенит». Стартовые составы команд

Стали известны составы «Оренбурга» и «Зенита» на матч 3-го тура российской премьер-лиги.

«Оренбург»: Довбня, Малых, Сиваков, Терехов, Шахов, Козлов, Кулишев, Мишкич, Рикарду Алвеш, Чуканов, Деспотович.

Запасные: Руденко, Зотов, Афонин, Маляров, Аюпов, Болотов, Бидловский, Галаджан, Фамейе.

«Зенит»: Лунев, Иванович, Терентьев, Ракицкий, Дуглас Сантос, Оздоев, Сутормин, Барриос Теран, Дзюба, Азмун, Дриусси.

Запасные: Кержаков, Васютин, Мевля, Маммана, Прохин, Жирков, Ерохин, Мусаев, Ригони, Джорджевич.

Добавим, что встреча состоится на стадионе «Газовик» в Оренбурге и начнется в 14:00 по московскому времени.

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