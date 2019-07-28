Шамиль Газизов: С переходом Кругового в «Зенит» все должно решиться на следующей неделе

- Круговой перешел в «Зенит»? Пока нет. Но «Зенит» сделал официальное предложение по нему о трансфере. Все должно решиться на следующей неделе, - приводит слова Газизов Sport24.ru.
Ранее в СМИ появилась информация, что «Зенит» и «Уфа» согласовали условия трансфера Кругового. При этом отмечалось, что 21-летний футболист на правах аренды останется в «Уфе» до конца текущего сезона.
Добавим, что Круговой — выпускник академии «Зенита» и выступал за дубль и вторую команду клуба из Санкт-Петербурга. В июле 2018 года защитник на правах свободного агента перешел в «Уфу». С тех пор он провел за основной состав команды девять матчей, записав на свой счет результативную передачу.
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