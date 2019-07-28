«Арсенал» забил семь безответных мячей «Ростову» в матче молодежного первенства - Советский спорт
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28 июля 2019 13:50Футбол

«Арсенал» забил семь безответных мячей «Ростову» в матче молодежного первенства

Футболисты «Арсенала» переиграли «Ростов» в домашнем матче 3-го тура молодежного первенства России со счетом 7:0.

В составе тульской команды голами отметились Даниил Хлусевич (29-я и 75-я минуты), Тамерлан Мусаев (36-я минута), Георгий Сулаквелидзе (59), Тимур Лобанов (78, 90), Даниил Ерофеев (82).

Добавим, что встреча основных команд состоится в воскресенье и начнется в 16:30 по московскому времени.

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