«Арсенал» забил семь безответных мячей «Ростову» в матче молодежного первенства

В составе тульской команды голами отметились Даниил Хлусевич (29-я и 75-я минуты), Тамерлан Мусаев (36-я минута), Георгий Сулаквелидзе (59), Тимур Лобанов (78, 90), Даниил Ерофеев (82).
Добавим, что встреча основных команд состоится в воскресенье и начнется в 16:30 по московскому времени.
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