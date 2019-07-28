Бубнов сделал прогноз на матч между «Арсеналом» и «Ростовом» - Советский спорт
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28 июля 2019 14:11Футбол

Бубнов сделал прогноз на матч между «Арсеналом» и «Ростовом»

Футбольный эксперт Александр Бубнов поделился ожиданиями от предстоящего матча 3-го тура российской премьер-лиги между «Арсеналом» и «Ростовом».

- «Арсенал» на неделе провел непростой матч в Лиге Европы, уступил, потому готовится к «Ростову» не в оптимальном физическом и психологическом состоянии. Команда Валерия Карпина воспользуется удобным моментом. Прогноз: 0:1, - цитирует специалиста Sportbox.ru.

Добавим, что встреча состоится на стадионе «Арсенал» в Туле и начнется в 16:30 по московскому времени.

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