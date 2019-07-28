«Оренбург» – «Зенит». Гости ведут после первого тайма (видео) - Советский спорт
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28 июля 2019 14:50ФутболКоноплев Александр

«Оренбург» – «Зенит». Гости ведут после первого тайма (видео)

Для иранца это второй гол в сезоне и 44-й в РПЛ.

Завершился первый тайм матча третьего тура российской премьер-лиги «Оренбург» – «Зенит». Впереди петербуржцы – 1:0.

Единственный мяч на первой минуте забил Сердар Азмун с передачи Артема Дзюбы.

Для иранца это второй гол в сезоне и 44-й в РПЛ.

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