«Оренбург» – «Зенит». Гости ведут после первого тайма (видео)

Завершился первый тайм матча третьего тура российской премьер-лиги «Оренбург» – «Зенит». Впереди петербуржцы – 1:0.
Единственный мяч на первой минуте забил Сердар Азмун с передачи Артема Дзюбы.
Для иранца это второй гол в сезоне и 44-й в РПЛ.
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