Дмитрий Сенников: На сегодняшний день Гилерме – лучший вратарь России - Советский спорт
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28 июля 2019 14:59ФутболКоноплев Александр

Дмитрий Сенников: На сегодняшний день Гилерме – лучший вратарь России

Акинфеев уже не лучший, считает Сенников.

Бывший игрок «Локомотива» и сборной России Дмитрий Сенников считает, что голкипер железнодорожников Маринато Гилерме лучше вратаря ЦСКА Игоря Акинфеева.

– На мой взгляд, за последние полгода Гилерме превзошел Акинфеева. Маринато стабильнее, берет более сложные мячи, играет и эффектнее, и увереннее. Да, Акинфеев от матча к матчу харизмой доказывает, что по-прежнему является одним из лучших представителей отечественной вратарской школы, но он уже не первый. Гилерме абсолютно заслуженно занимает пост в сборной, на сегодняшний день он лучший вратарь России, – приводит слова Сенникова RT.

Дерби ЦСКА – «Локомотив» пройдет 28 июля на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве. Начало – в 19.00 по московскому времени.

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