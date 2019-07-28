Дмитрий Сенников: На сегодняшний день Гилерме – лучший вратарь России

Бывший игрок «Локомотива» и сборной России Дмитрий Сенников считает, что голкипер железнодорожников Маринато Гилерме лучше вратаря ЦСКА Игоря Акинфеева.
– На мой взгляд, за последние полгода Гилерме превзошел Акинфеева. Маринато стабильнее, берет более сложные мячи, играет и эффектнее, и увереннее. Да, Акинфеев от матча к матчу харизмой доказывает, что по-прежнему является одним из лучших представителей отечественной вратарской школы, но он уже не первый. Гилерме абсолютно заслуженно занимает пост в сборной, на сегодняшний день он лучший вратарь России, – приводит слова Сенникова RT.
Дерби ЦСКА – «Локомотив» пройдет 28 июля на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве. Начало – в 19.00 по московскому времени.
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