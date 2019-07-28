Алексей Маклаков: Кононов чрезвычайно мягкий тренер для «Спартака» Известный актер и болельщик «Спартака» Алексей Маклаков поделился мнением о работе Олега Кононова на посту главного тренера красно-белых.

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- Не я судья Кононову, не я его ставил. Есть корзина шансов, которую ему выдало руководство, в ней остается все меньше и меньше яиц.

Приход Кононова в команду для меня был крайней неожиданностью, потому что он очень хладнокровный, осторожный, прагматичный. Эти качества не мешают быть хорошим тренером, но «Спартаку» иногда нужен диктатор.

Пока я не вижу в нем тренера, который нужен «Спартаку». У команды появилось много передач, но они же должны иметь какой-то смысл. Я думаю, он чрезвычайно мягкий тренер для «Спартака», - приводит слова Маклакова Sport24.ru.

Напомним, что после трех туров «Спартак» набрал четыре очка и занимает девятую строчку в турнирной таблице российской-премьер-лиги.

Ранее стало известно, что совет директоров московского клуба дал Кононову пять матчей на исправление ситуации.