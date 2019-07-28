«Наполи» намерен перехватить Пепе у «Арсенала»

Как сообщает Football Italia со ссылкой на La Repubblica, переговоры по трансферу правого вингера в «Наполи» были приостановлены по договоренности с представителями 24-летнего ивуарийца.
По информации издания, накануне главный тренер «Наполи» Карло Анчелотти привнес «спокойствие» в ситуацию, позвонив футболисту, который выразил «восторг» по поводу возможности принять участие в матчах Лиги чемпионов под руководством специалиста.
Отмечается, что одновременно с этим «Наполи» увеличил предложение по зарплате футболиста, которая теперь будет составлять порядка 5 миллионов евро за сезон.
Ранее сообщалось, что «Арсенал» предложил 80 миллионов евро за переход нападающего сборной Кот-д’Ивуара и торопится согласовать все условия трансфера.
Добавим, что в прошлом сезоне нападающий отыграл 34 матча за «Лилль» во всех турнирах, забив 19 голов и отдав 12 голевых передач.
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