«Наполи» намерен перехватить Пепе у «Арсенала» Руководство «Наполи» не оставляет надежд заполучить в летнее трансферное окно нападающего «Лилля» Николя Пепе.

Загрузка...

Как сообщает Football Italia со ссылкой на La Repubblica, переговоры по трансферу правого вингера в «Наполи» были приостановлены по договоренности с представителями 24-летнего ивуарийца.

По информации издания, накануне главный тренер «Наполи» Карло Анчелотти привнес «спокойствие» в ситуацию, позвонив футболисту, который выразил «восторг» по поводу возможности принять участие в матчах Лиги чемпионов под руководством специалиста.

Отмечается, что одновременно с этим «Наполи» увеличил предложение по зарплате футболиста, которая теперь будет составлять порядка 5 миллионов евро за сезон.

Ранее сообщалось, что «Арсенал» предложил 80 миллионов евро за переход нападающего сборной Кот-д’Ивуара и торопится согласовать все условия трансфера.

Добавим, что в прошлом сезоне нападающий отыграл 34 матча за «Лилль» во всех турнирах, забив 19 голов и отдав 12 голевых передач.