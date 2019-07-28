«Заря» победила «Ворсклу» в первом матче нового чемпионата Украины

Стартовал новый сезон чемпионата Украины по футболу.
В первом матче «Заря» на выезде обыграла «Ворсклу» – 1:0.
Единственный мяч на третьей минуте забил полузащитник Богдан Леднев.
Отметим, что сегодня киевское «Динамо» и «Шахтер» разыграют Суперкубок страны.
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