«Заря» победила «Ворсклу» в первом матче нового чемпионата Украины - Советский спорт
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28 июля 2019 16:11ФутболКоноплев Александр

«Заря» победила «Ворсклу» в первом матче нового чемпионата Украины

Сегодня киевское «Динамо» и «Шахтер» разыграют Суперкубок страны.

Стартовал новый сезон чемпионата Украины по футболу.

В первом матче «Заря» на выезде обыграла «Ворсклу» – 1:0.

Единственный мяч на третьей минуте забил полузащитник Богдан Леднев.

Отметим, что сегодня киевское «Динамо» и «Шахтер» разыграют Суперкубок страны.

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