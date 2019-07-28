«Арсенал» – «Ростов». Ионов упрочил преимущество гостей

Полузащитник «Ростова» Алексей Ионов забил мяч в ворота «Арсенала» на 49-й минуте матча третьего тура российской премьер-лиги. Ростовчане ведут – 2:0. Игра проходит в Туле.
Для Ионова этот гол стал 40-м в чемпионатах России.
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