«Арсенал» – «Ростов». Шомуродов забил третий мяч гостей (видео) «Арсенал» – «Ростов» – 1:3.

Нападающий «Ростова» Эльдор Шомуродов стал автором третьего гола своей команды в матче третьего тура российской премьер-лиги против «Арсенала». Легионер отличился на 81-й минуте, установив счет 3:1 в пользу гостей.

Узбек забил второй гол в сезоне и седьмой в чемпионатах России.