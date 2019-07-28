«Арсенал» – «Ростов». Шомуродов забил третий мяч гостей (видео)

Нападающий «Ростова» Эльдор Шомуродов стал автором третьего гола своей команды в матче третьего тура российской премьер-лиги против «Арсенала». Легионер отличился на 81-й минуте, установив счет 3:1 в пользу гостей.
Узбек забил второй гол в сезоне и седьмой в чемпионатах России.
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