«Торпедо» потерпело первое поражение в первенстве ФНЛ

Завершились два матча пятого тура первенства ФНЛ.
«Мордовия» дома не смогла обыграть «Чайку» – 0:0.
«Нижний Новгород» на своем поле одержал волевую победу над «Торпедо». На гол Андрея Ляха на 19-й минуте хозяева ответили точными ударами Игоря Портнягина (35) и Максима Палиенко (60).
Это первая победа волжского клуба в сезоне. «Торпедо» потерпело первое поражение после трех побед и ничьей.
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