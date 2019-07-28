«Торпедо» потерпело первое поражение в первенстве ФНЛ - Советский спорт
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28 июля 2019 18:53ФутболКоноплев Александр

«Торпедо» потерпело первое поражение в первенстве ФНЛ

«Торпедо» уже пятое.

Завершились два матча пятого тура первенства ФНЛ.

«Мордовия» дома не смогла обыграть «Чайку» – 0:0.

«Нижний Новгород» на своем поле одержал волевую победу над «Торпедо». На гол Андрея Ляха на 19-й минуте хозяева ответили точными ударами Игоря Портнягина (35) и Максима Палиенко (60).

Это первая победа волжского клуба в сезоне. «Торпедо» потерпело первое поражение после трех побед и ничьей.

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