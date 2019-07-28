ЦСКА – «Локомотив». Чалов реализовал пенальти

В матче третьего тура российской премьер-лиги ЦСКА – «Локомотив» открыт счет. На 42-й минуте Федор Чалов реализовал пенальти.
Это первый гол форварда в сезоне и 28-й в чемпионатах России.
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