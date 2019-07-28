ЦСКА – «Локомотив». Чалов реализовал пенальти - Советский спорт
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28 июля 2019 19:51ФутболКоноплев Александр

ЦСКА – «Локомотив». Чалов реализовал пенальти

ЦСКА – «Локомотив» – 1:0.

В матче третьего тура российской премьер-лиги ЦСКА – «Локомотив» открыт счет. На 42-й минуте Федор Чалов реализовал пенальти.

Это первый гол форварда в сезоне и 28-й в чемпионатах России.

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