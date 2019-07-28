Игорь Черевченко: Напрягает, что за три игры пропустили шесть голов

– Можно ли считать сегодняшнюю ротацию в составе желанием поберечь игроков перед игрой с «Нефтчи»?
– Нет, мы отталкивались от медицинских показателей. Поберегли Комбарова, плюс у нас проблемы в атаке, только один нападающий остался. Выбыли Кангва и Тудорие. Но это наши проблемы. Завтра на базе встретимся с командой, будем разговаривать. Меня начинает напрягать, что за три игры пропустили шесть голов, это никуда не годится. Это не только вина защитников, вина всей команды и, конечно, тренерского штаба.
– Две последние игры в Туле оставили много вопросов. Есть понимание, как переломить ситуацию?
– До четверга есть время. Будем работать, как сработаем, покажет игра в четверг. Понимание есть у каждого игрока и тренера. Мы могли сегодня вернуться в игру при счёте 0:2, забили, но пропустили очень лёгкий гол. Сегодня вообще все три гола лёгкие пропустили.
– Почему долго не было замен?
– Зачем сразу в панику бросаться? Нормальное явление. Да, мы сыграли в первом тайме первые десять минут, потом провалили игру до конца тайма. Во втором тайме появились же силы, стали себя вытягивать, значит, могут, характер есть.
– Получается, скамейка у «Арсенала» короткая. Планируется ли усиление?
– Не будем заглядывать вперед. Мы живем настоящим. Но любому тренеру хотелось бы усиления.
– Чего сейчас не хватает «Арсеналу», что за неделю после игры в Самаре потерялось?
– Думаю, что ничего не потерялось. Что с Баку, что сегодня, что в матче с «Динамо» плохо сыграли первый тайм. Только в Самаре в первом тайме полностью переиграли соперника. Будем с футболистами выходить из этого положения. Понятно, что неприятно проиграть две игры подряд дома. но не мы первые, не мы последние. Надо вместе из себя всё доставать.
– Два забитых сегодня гола помогут встряхнуться?
– Любой гол – это позитивный момент, но три пропустили – это никуда не годится. Я понимаю, что пять мячей забито, все в ладоши хлопают, в РПЛ стал зрелищный футбол. Но не для тренеров. Если бы я на трибуне сидел, то тоже в ладоши хлопал бы.
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