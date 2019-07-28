«Наполи» забил три безответных мяча «Ливерпулю» - Советский спорт
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28 июля 2019 20:56ФутболКоноплев Александр

«Наполи» забил три безответных мяча «Ливерпулю»

Вторая победа неаполитанцев в межсезонье.

«Наполи» в товарищеском матче обыграл «Ливерпуль» со счетом 3:0.

В составе победителей отличились Лоренцо Инсинье (17-я минута), Аркадиуш Милик (29) и Амин Юнес (52).

Летом «Наполи» уступил «Беневенто» (1:2), победил «Фералписало» (5:0) и сыграл вничью с «Кремонезе» (3:3).

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