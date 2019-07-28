«Наполи» забил три безответных мяча «Ливерпулю»

Время подключаться Федуну. Сколько еще продлится кризис в «Спартаке»? Главный редактор (с дивана в Москве) и наш корреспондент (со стадиона в Саранске) анализируют, что происходит в красно-белом клубе.

«Всего-то за полторы недели Кононову удалось упорядочить спартаковский футбол» «Коммерсант» за 26 ноября прошлого года.

«Краснодар», прими Реми! Команда провела самую громкую сделку в истории клуба «Быки» перед стартом в Лиге чемпионов провели самую громкую и дорогую сделку в истории клуба.

Марков, Никулин и Салак. Главные свободные агенты КХЛ Ряд крутых в прошлом игроков до сих пор находятся в статусе свободных агентов.

Алексей Анисимов: Ставлю судьям четверку с плюсом Откровенное интервью главного арбитра КХЛ.

«Ему удалили часть черепа». Российский боксер Максим Дадашев после боя в критическом состоянии Американские врачи делают все возможное, чтобы сохранить жизнь российскому спортсмену.

«Краснодар» разгромил «Сочи». И пригрозил португальским «драконам» В новом для российской премьер-лиги дерби Краснодарского края «быки» обыграли дебютанта высшего дивизиона.

С Новаком, Рафой и Роджером, но без Эшли. Итоги понедельника на Уимблдоне Очередной игровой день Уимблдона преподнес очередную сенсацию – в четвертом круге проиграла первая ракетка мира Эшли Барти. Все остальные фавориты Лондона прошли в четвертьфинал.

Хореограф Загитовой – плохой парень? Но он принес извинения! Олимпийская чемпионка Алина Загитова и ее тренер Даниил Глейхенгауз оказались в центре скандала. Хореограф из США Джоджо Гомез обвинила их в плагиате при постановке показательного номера.

«Мечтала сделать что-то первой в мире». Трусова – о фигурном катании и не только Александра Трусова стала героиней сюжета на официальном Олимпийском канале. В нем она рассказала, как начала заниматься фигурным катанием, о чем мечтает в спорте, о любимом герое «Игры престолов» и за что ей подарили собаку.

Троллинг 99-го уровня. Как Лиза Туктамышева постебалась над всем миром Новостные ленты сегодня взорвала новость: Елизавета Туктамышева заявила, что не выступит на Олимпийских играх 2020 года.

Теперь можно оторваться по-полной. Вирер выиграла Кубок мира Последняя гонка сезона принесла Большой хрустальный глобус Доротее Вирер, а малый в зачете масс-стартов она уступила шведке Ханне Оберг. Анастасия Кузьмина завершила карьеру.

Уно прилетел к Тутберидзе в Москву, Теннелл вернулась от Мишина в Америку Серебряный призер Олимпийских игр и чемпионатов мира Сема Уно 15 июня прибыл в Россию, чтобы начать тренировки под руководством Этери Тутберидзе.