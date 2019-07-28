«Наполи» забил три безответных мяча «Ливерпулю»

«Наполи» в товарищеском матче обыграл «Ливерпуль» со счетом 3:0.
В составе победителей отличились Лоренцо Инсинье (17-я минута), Аркадиуш Милик (29) и Амин Юнес (52).
Летом «Наполи» уступил «Беневенто» (1:2), победил «Фералписало» (5:0) и сыграл вничью с «Кремонезе» (3:3).
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