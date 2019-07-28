ЦСКА победил «Локомотив» благодаря голу Чалова с пенальти Исторический матч.

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В матче третьего тура российской премьер-лиги ЦСКА дома обыграл «Локомотив» со счетом 1:0.

Единственный мяч на 42-й минуте с пенальти провел Федор Чалов.

Также в этой встрече впервые в истории РПЛ была применена технология VAR.

ЦСКА набрал шесть очков и поднялся на пятое место. В следующем туре армейцы сыграют против «Рубина» в Казани.

«Локомотив» с четырьмя очками находится на девятой строчке. В следующем туре «Локомотив» встретится в Самаре с «Крыльями Советов».

РПЛ

Третий тур

ЦСКА (Москва) – «Локомотив» (Москва) – 1:0 (1:0)

Гол: Чалов, 42 (пенальти).

ЦСКА: Акинфеев, Фернандес, Дивеев, Васин (Шарлия, 33), Магнуссон, Обляков, Бистрович (Набабкин, 46), Ахметов (Бийол, 84), Влашич, Чалов, Сигурдссон.

«Локомотив»: Гилерме, Мурило, Чорлука, Рыбус, Живоглядов (Смолов, 56), Крыховяк, Жемалетдинов (Тугарев, 84), Баринов, Ал. Миранчук, Игнатьев, Эдер.

Предупреждения: Бистрович, 4; Магнуссон, 39; Дивеев, 58; Ахметов, 74 – Рыбус, 48; Чорлука, 90.