Определились все участники 1/64 финала Кубка России - Советский спорт
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28 июля 2019 21:19ФутболКоноплев Александр

Определились все участники 1/64 финала Кубка России

Все матчи второго круга сыграны.

Завершились последние матчи 1/128 финала Кубка России.

«Волгарь» дома крупно обыграл «Легион-Динамо» – 3:0. Матчи «Торпедо» (Владимир) – «Муром», «Великий Новгород» – «Ленинградец» (Тихвин) и «Дружба» (Майкоп) – «Черноморец» (Новороссийск) завершились с одинаковым счетом 0:1.

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