Васин избежал серьезной травмы Игрок скоро вернется на поле.

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Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко после победы над «Локомотивом» (1:0) в матче третьего тура чемпионата России рассказал о состоянии здоровья защитника Виктора Васина. Футболист был заменен на 33-й минуте московского дерби после столкновения с Эдером.

– У Васина ничего серьезного. Легкое недомогание, – сказал Васин на послематчевой пресс-конференции.

Напомним, что защитник не играл с зимы 2018 по весну 2019 года из-за разрыва крестообразных связок.