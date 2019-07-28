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28 июля 2019 21:45ФутболКоноплев Александр

Васин избежал серьезной травмы

Игрок скоро вернется на поле.

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко после победы над «Локомотивом» (1:0) в матче третьего тура чемпионата России рассказал о состоянии здоровья защитника Виктора Васина. Футболист был заменен на 33-й минуте московского дерби после столкновения с Эдером.

– У Васина ничего серьезного. Легкое недомогание, – сказал Васин на послематчевой пресс-конференции.

Напомним, что защитник не играл с зимы 2018 по весну 2019 года из-за разрыва крестообразных связок.

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