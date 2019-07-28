Алдонин: Могли поставить пенальти после фола на Смолове, а этот эпизод даже не рассматривали Встреча прошла на «ВЭБ Арене».

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Бывший хавбек московского ЦСКА Евгений Алдонин прокомментировал работу судейской бригады в матче с «Локомотивом» (1:0).

«Что касается спорных судейских моментов, то в моменте с неназначенным пенальти умышленной игры рукой не было, это, скорее, технический брак привел к такому моменту, то есть формально можно было назначить пенальти, но Безбородов правильно разобрался в эпизоде.

А во втором моменте сразу было не разобрать, был ли пенальти, здесь VAR помог, на повторе виден контакт. Хотя во втором тайме также могли поставить пенальти после фола на Смолове, а этот эпизод даже не рассматривали.

Использование VAR – это положительный момент, но еще нужно много чего доработать в этой технологии», – цитирует Алдонина Sport24.ru.