Алдонин: Могли поставить пенальти после фола на Смолове, а этот эпизод даже не рассматривали - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАТеннисБаскетболФормула 1...
НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняСпорт и бизнес
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Матч-центр: вчера сегодня завтра
28 июля 2019 22:27ФутболГичунцев Артур

Алдонин: Могли поставить пенальти после фола на Смолове, а этот эпизод даже не рассматривали

Встреча прошла на «ВЭБ Арене».

Бывший хавбек московского ЦСКА Евгений Алдонин прокомментировал работу судейской бригады в матче с «Локомотивом» (1:0).

«Что касается спорных судейских моментов, то в моменте с неназначенным пенальти умышленной игры рукой не было, это, скорее, технический брак привел к такому моменту, то есть формально можно было назначить пенальти, но Безбородов правильно разобрался в эпизоде.

А во втором моменте сразу было не разобрать, был ли пенальти, здесь VAR помог, на повторе виден контакт. Хотя во втором тайме также могли поставить пенальти после фола на Смолове, а этот эпизод даже не рассматривали.

Использование VAR – это положительный момент, но еще нужно много чего доработать в этой технологии», – цитирует Алдонина Sport24.ru.

23/07 21:00Хоккей
Шэн отмучился в «Салавате Юлаеве». Не факт, что в «Бостоне» будет лучшеМолодой хоккеист и уфимский клуб расторгли контракт.
22/03 22:30Биатлон
Француз Фийон-Майе наступил на пятки ЛогиновуБорьба за второе место в общем зачете Кубка мира обострилась.
14/07 23:15Теннис
Они бились 4 часа 55 минут. В финале Уимблдона Джокович победил ФедерераНовак Джокович обыграл в самом продолжительном финале в истории Уимблдона Роджера Федерера.
25/07 13:30Бокс
Гибель Дадашева и другие трагедии на ринге. Полный список погибших боксеров«Советский спорт» вспоминает трагические истории, случившиеся со спортсменами на ринге.
20/07 11:00Бокс
«Ему удалили часть черепа». Российский боксер Максим Дадашев после боя в критическом состоянииАмериканские врачи делают все возможное, чтобы сохранить жизнь российскому спортсмену.
09/07 19:00Теннис
Серена потрясает. Младшая Уильямс и в 37 лет в полуфинале УимблдонаСерена Уильямс в свои 37 лет в 12-й раз вышла в полуфинал Уимблдона. Во вторник американка в трех сетах нанесла поражение соотечественнице Элисон Риске – 6:4, 4:6, 6:3.
19/07 10:30Фигурное катание
Алексей Ягудин: Зал славы? Лет 15 назад я бы описался, но теперь – нетГостем редакции «Советского спорта» стал олимпийский чемпион по фигурному катанию Алексей Ягудин. Вышло отличное интервью.
24/03 18:30Биатлон
Теперь можно оторваться по-полной. Вирер выиграла Кубок мираПоследняя гонка сезона принесла Большой хрустальный глобус Доротее Вирер, а малый в зачете масс-стартов она уступила шведке Ханне Оберг. Анастасия Кузьмина завершила карьеру. 
23/06 21:00Фигурное катание
Хореограф Загитовой – плохой парень? Но он принес извинения!Олимпийская чемпионка Алина Загитова и ее тренер Даниил Глейхенгауз оказались в центре скандала. Хореограф из США Джоджо Гомез обвинила их в плагиате при постановке показательного номера. 
08/07 23:00Теннис
С Новаком, Рафой и Роджером, но без Эшли. Итоги понедельника на УимблдонеОчередной игровой день Уимблдона преподнес очередную сенсацию – в четвертом круге проиграла первая ракетка мира Эшли Барти. Все остальные фавориты Лондона прошли в четвертьфинал.
08/07 17:00Теннис
5500 долларов на ветер. За что наказали МедведеваРоссиянин Даниил Медведев оштрафован на 5500 долларов за свое поведение в матче третьего круга на Уимблдоне. Который он уступил бельгийцу Давиду Гоффену. «Советский спорт» – о том, как это было и что это значит для самого теннисиста.
16/06 17:06Фигурное катание
Уно прилетел к Тутберидзе в Москву, Теннелл вернулась от Мишина в АмерикуСеребряный призер Олимпийских игр и чемпионатов мира Сема Уно 15 июня прибыл в Россию, чтобы начать тренировки под руководством Этери Тутберидзе.
23/07 15:00Хоккей
«Бузова или Леди Гага? Пусть обе приезжают!» Зернов – о гостях «Авангарда»Нападающий «Авангарда» Денис Зернов – о целях на новый сезон и звездах на арене в Балашихе.
21/03 20:30Биатлон
Итальянская кухня. Такого провала от Виттоцци не ждал никтоПервая гонка последнего этапа запомнится невиданным провалом Лизы Виттоцци, которая вместе с Доротеей Вирер претендовала на общую победу в Кубке мира. Кажется, теперь Доро никому не отдаст большой глобус.
07/05 13:00Биатлон
Хорошо, что без Америки! Плохо, что без России! Изучаем календарь нового сезонаМеждународный союз биатлонистов опубликовал полное расписание соревнований в сезоне-2019/20.
09/07 16:45Фигурное катание
Навка и Канделаки зарабатывают больше мужей. Они – в списке ForbesForbes опубликовал новый рейтинг самых богатых госслужащих и депутатов, ориентируясь на результаты декларационной кампании «Власть и деньги-2019».
20/07 12:30Бокс
Фаворит и в 40 лет. Пакьяо подерется с небитым американцемВ ночь с субботы на воскресенье в США состоится бой, который упразднит один титул WBA. Суперчемпион организации в полусреднем весе (до 66,7 кг) американец Кит Турман встретится с «регулярным» чемпионом филиппинцем Мэнни Пакьяо.
27/07 14:00Футбол
Садио Мане: Бутсы были порваны сбоку, я их зашил, как смог, суровой ниткойПобедитель Лиги чемпионов поведал France Football свою удивительную историю – про то, как паренек из глухой сенегальской деревни, где никто никогда толком не играл в футбол, вопреки воле семьи, желавшей ему «нормальную» профессию, стал одним из лучших нападающих мира.
27/07 21:31Футбол
«Краснодар» разгромил «Сочи». И пригрозил португальским «драконам»В новом для российской премьер-лиги дерби Краснодарского края «быки» обыграли дебютанта высшего дивизиона.
24/07 11:30Хоккей
«Выжить бы на предсезонке!» Потапов – о тренировках в новом клубеНападающий «Авангарда» Алексей Потапов – о подходе Боба Хартли к хоккею и игрокам.
27/07 08:00Хоккей
Валерий Каменский: Знарок способен выстрелить, как с ХК МВДВ среду гостем редакции «Советского спорта» стал прославленный в прошлом чемпион Валерий Каменский – ныне вице-президент КХЛ по развитию, глава Спортивно-дисциплинарного комитета лиги, вице-президент «Спартака», член Тройного золотого клуба.
10/07 18:30Теннис
«Я назвала его вором, а он в ответ лишил меня гейма». Серена Уильямс – о финале US OpenСерена Уильямс опубликовала эссе, в котором рассказала свое видение скандального финала US Open-2018. Ни перед кем не извинилась. И продолжила считать себя жертвой. «Советский спорт» – о нашумевшей колонке спортсменки.
26/07 10:15Бокс
«Я начинаю ненавидеть этот спорт, где мы друг друга бьем»Как спортсмены-бойцы провожают Максима Дадашева, умершего после боксерского поединка.
23/07 14:45Хоккей
«Нам шьют костюмы». Как омские «ястребы» готовятся к новому сезону КХЛЗащитник Вячеслав Войнов и вратарь Игорь Бобков – о планах «Авангарда» на новый сезон.
28/07 11:25Хоккей
Марков, Никулин и Салак. Главные свободные агенты КХЛРяд крутых в прошлом игроков до сих пор находятся в статусе свободных агентов.
16/07 15:00Фигурное катание
Троллинг 99-го уровня. Как Лиза Туктамышева постебалась над всем миромНовостные ленты сегодня взорвала новость: Елизавета Туктамышева заявила, что не выступит на Олимпийских играх 2020 года.
28/07 14:04Футбол
Лучшее, что может сделать «Спартак» сейчас – оставить Кононова в покоеПроще всего удариться в истерику. Послушать «Уходи, пиджак!», несущееся с трибун. Но только выиграет ли от этого «Спартак»? Станет ли ему лучше?  
26/03 16:30Биатлон
«Логинов готов конкурировать с Бе». Оценки биатлонистам за сезонУ биатлонистов в календаре остался только чемпионат России, который пройдет в Тюмени с 28 марта по 2 апреля. Поэтому с полным основанием можно начинать подводить итоги сезона. Сегодня – о выступлении мужской сборной.
28/07 20:00Футбол
Пять мячей «Арсенала» и «Ростова». Видео всех голов 3-го тура РПЛ«Советский спорт» собрал для вас видео всех голов 3-го тура чемпионата России.
18/06 09:16Фигурное катание
Загитова увела «Плохого парня» у Медведевой. Кто под что катается в новом сезонеМногие из российских звезд уже определились с музыкой для своих программ на сезон-2019/20. Здесь о ней можно не только прочитать, но и послушать.
Новости
22:27 Футбол Алдонин: Могли поставить пенальти после фола на Смолове, а этот эпизод даже не рассматривали
22:01 Футбол Артем Дзюба: Аршавин в футболе не разбирается
21:45 Футбол Юрий Семин: В матче с ЦСКА «Локомотиву» не хватало Антона Миранчука
21:45 Футбол Васин избежал серьезной травмы
21:35 Формула-1 Льюис Хэмилтон: «Ред Булл» выгнал Квята. Другим они давали больше воздуха
21:25 Футбол Стал известен лучший игрок матча ЦСКА – «Локомотив»
21:19 Футбол Определились все участники 1/64 финала Кубка России
21:12 Теннис Калинская вышла в основную сетку турнира в Вашингтоне
21:02 Футбол ЦСКА победил «Локомотив» благодаря голу Чалова с пенальти
20:56 Футбол «Наполи» забил три безответных мяча «Ливерпулю»
20:51 Футбол Тил просит у руководства «АЗ» продать его в «Спартак»
20:50 Футбол Мурило – о матче с ЦСКА: Дали несправедливый пенальти
20:30 Футбол Медведев: Хочу обратить внимание критиков на спасения Лунева в матче с «Оренбургом»
20:16 Хоккей «Магнитка» победила «Витязь» в контрольном матче
20:07 Футбол Молодежка «Рубина» в меньшинстве сыграла вничью с «Ахматом»
20:07 Футбол Игорь Черевченко: Напрягает, что за три игры пропустили шесть голов
20:06 Футбол «Арсенал» на домашней арене проиграл «Лиону»
20:01 Футбол «Витесс» сыграл вничью с «Байером»
19:57 Футбол «Химки» потеряли первые очки в сезоне. В ФНЛ троевластие
19:51 Футбол ЦСКА – «Локомотив». Чалов реализовал пенальти (видео)
О редакции Политика конфиденциальности Реклама на сайте Правовая информация Вакансии
© 2019 sovsport.ru яндекс.метрика