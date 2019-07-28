Виктор Гончаренко: Единственное, что не нравится в VAR, – теряется игровой ритм - Советский спорт
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28 июля 2019 22:47ФутболСнастин Кирилл

Виктор Гончаренко: Единственное, что не нравится в VAR, – теряется игровой ритм

После победы (1:0) в дерби с «Локомотивом» на вопросы журналистов ответил главный тренер ЦСКА.  

– По тому, как активно провели первый тайм и во втором оборонялись, победу мы заслужили. Предпосылок к тому, чтобы забить гол, у нас было больше. В концовке напряжение было у наших ворот: всегда есть риск, что при подачах соперника кто-то может выиграть верховую борьбу и пробить головой. Но мы выстояли.

– Как оцените систему VAR, которая оказала большое влияние на исход матча?
– Эпизоды, когда арбитр обращался к помощи видеоассистентов, я не видел. Все новое изначально вызывает отторжение, к этому надо привыкать. Единственное, что не нравится, – игровой ритм теряется после просмотров эпизодов.

– Что с Виктором Васиным, которого вы заменили по ходу первого тайма?
– Ничего серьезного, легкое недомогание.

– Вы вернулись к схеме с тремя центральными защитниками. Стоило ли вообще экспериментировать, применяя расстановку с двумя игроками в центре обороны?
– Мы использовали схему с двумя центральными, учитывая тот состав, который у нас был. Не понимаю, почему вариант с тремя центральными защитниками в нашем исполнении называют оборонительным. Когда ты имеешь справа Марио Фернандеса, а слева, как в последних матчах, Ивана Облякова, очевидно, что они располагаются гораздо выше, чем обычные фланговые защитники.

– Создается впечатление, что ЦСКА не хватает мощного, высокорослого форварда, чтобы выигрывать единоборства в чужой штрафной.
– Не думаю, что дело в большом форвард – проблема в открываниях наших атакующих игроков. Но, конечно, мы ждем приобретений, потому что когда пойдет игра на два фронта, будет непросто. Нам нужен и форвард, и полузащитник. Работаем над этим.

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