Никола Влашич: Из-за VAR мы потеряли около семи минут, но он сыграл в пользу ЦСКА

Полузащитник московского ЦСКА Никола Влашич поделился эмоциями после матча с «Локомотивом» в 3-м туре РПЛ (1:0).
«Матч был сложным, первый тайм особенно. Из-за VAR мы потеряли около семи минут, но он сыграл в нашу пользу. Возможно, без него мы бы не победили сегодня.
Почему не было пенальти в первом эпизоде? Как я понял, у игрока не было намерения коснуться мяча рукой.
С ногой у меня все хорошо. Немного почувствовал мышечную боль, дискомфорт, но уже не было замен», – цитирует Влашича Sport24.ru.
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