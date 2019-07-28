Никола Влашич: Из-за VAR мы потеряли около семи минут, но он сыграл в пользу ЦСКА - Советский спорт
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28 июля 2019 22:59ФутболГичунцев Артур

Никола Влашич: Из-за VAR мы потеряли около семи минут, но он сыграл в пользу ЦСКА

Встреча прошла на «ВЭБ Арене».

Полузащитник московского ЦСКА Никола Влашич поделился эмоциями после матча с «Локомотивом» в 3-м туре РПЛ (1:0).

«Матч был сложным, первый тайм особенно. Из-за VAR мы потеряли около семи минут, но он сыграл в нашу пользу. Возможно, без него мы бы не победили сегодня.

Почему не было пенальти в первом эпизоде? Как я понял, у игрока не было намерения коснуться мяча рукой.

С ногой у меня все хорошо. Немного почувствовал мышечную боль, дискомфорт, но уже не было замен», – цитирует Влашича Sport24.ru.

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