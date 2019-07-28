Источник: «Спартак» договорился с «Боруссией» об аренде Шюррле Такой информацией располагает «РБК-Спорт».

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Хавбек дортмундской «Боруссии» Андре Шюррле проведет этот сезон в РПЛ.

Согласно источнику, немецкий футболист станет игроком московского «Спартака» на правах годичной аренды. Отмечается, что полузащитник прибудет в расположение команды завтра, 29 июля.

Также сообщается, что красно-белые смогут выкупить хавбека за 8 млн евро. Ранее сообщалось, что чемпион мира будет получать в новой команде 3,5 млн евро за сезон.

Полузащитник, выступающий на левом фланге, провел прошлый сезон на правах аренды в «Фулхэме» и в 25 матчах забил шесть голов. Ранее Шюррле выступал за «Майнц», «Байер», «Челси» и «Вольфсбург». В 2014 году в составе сборной Германии он стал чемпионом мира.

Отметим, что сам Шюррле не против переезда в Россию, так как его жена Анна Шарыпова родом из Казахстана.

Контракт Шюррле с «Боруссией» рассчитан до 2021 года.