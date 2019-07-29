Марио Фернандес: Если бы не было VAR, судья бы не дал пенальти на Чалове - Советский спорт
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29 июля 2019 01:28ФутболГичунцев Артур

Марио Фернандес: Если бы не было VAR, судья бы не дал пенальти на Чалове

Владислав Безбородов назначил одиннадцатиметровый после консультации с VAR.

Защитник московского ЦСКА Марио Фернандес высказался после победы над «Локомотивом» в 3-м туре РПЛ (1:0).

«Я действительно очень рад. Поздравляю с внедрением этой системы. Если бы не было сегодня VAR, судья бы не дал изначально пенальти на Феде, мы бы не забили, и, возможно, матч пошел бы по другому сценарию. Во многом благодаря этому мы победили. Я очень доволен», – цитирует Фернандеса Bobsoccer.

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