Марио Фернандес: Если бы не было VAR, судья бы не дал пенальти на Чалове

Защитник московского ЦСКА Марио Фернандес высказался после победы над «Локомотивом» в 3-м туре РПЛ (1:0).
«Я действительно очень рад. Поздравляю с внедрением этой системы. Если бы не было сегодня VAR, судья бы не дал изначально пенальти на Феде, мы бы не забили, и, возможно, матч пошел бы по другому сценарию. Во многом благодаря этому мы победили. Я очень доволен», – цитирует Фернандеса Bobsoccer.
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