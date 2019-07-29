В Италии сообщили, что ЦСКА хочет приобрести опорного полузащитника «ПСВ» Об этом сообщает Corriere dello Sport.

Хавбек «ПСВ» Йоррит Хендрикс получил несколько предложений о смене клубной прописки.

Согласно источнику, игрок договорился об условиях личного контракта с «Болоньей», однако, итальянцы не спешат завершить сделку. Отмечается, что «ПСВ» дал руководству 10 дней, чтобы решить вопрос, но футболист уже заявил через своего агента, что не намерен ждать до следующей недели.

Отмечается, что в услугах игрока также заинтересованы клуб из немецкой бундеслиги и московский ЦСКА. Хендрикс готов рассмотреть оба варианта.

В минувшем сезоне 24-летний полузащитник отыграл за «ПСВ» 38 матчей, забил 1 гол и отдал 5 голевых передач.