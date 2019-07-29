Гендиректор «Локо»: VAR не исключает комментариев в адрес работы судейской бригады

Генеральный директор московского «Локомотива» Василий Кикнадзе высказался о работе арбитров после поражения от ЦСКА в 3-м туре РПЛ (0:1).
Ранее наставник «Локо» Юрий Семин отметил, что судьи могли рассмотреть вариант с падением Федора Смолова в штрафной армейцев. По его словам, эта ситуация схожа с фолом против нападающего ЦСКА Федора Чалова.
«Мы ищем свою игру, что важно, по напряжению и самоотдаче вопросов нет, но сегодня чуть больше повезло армейцам.
Что касается использования VAR, хорошо, что он появился. Тем не менее сегодня игра показала, что появление VAR не исключает комментариев в адрес работы судейской бригады», – цитирует функционера ТАСС.
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