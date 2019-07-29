Болельщики «Баварии» создали петицию с просьбой к Хенессу остаться в клубе - Советский спорт
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29 июля 2019 08:49ФутболЛипкин Антон

Болельщики «Баварии» создали петицию с просьбой к Хенессу остаться в клубе

Президент клуба не планирует участвовать в новых выборах, которые состоятся в ноябре.

Болельщики «Баварии» организовали сбор онлайн-подписей с просьбой к президенту клуба Ули Хенессу остаться на своем посту, сообщает Bild. 67-летний немец не планирует выдвигать свою кандидатуру на выборах, которые состояться в ноябре этого года.

«Ули Хенесс – это человек, которому мы обязаны стабильными результатами. Неважно, какой силы шторм в море, Хенесс – наша скала, гарантия продолжительного успеха «Баварии». Пилоту клуба не разрешено высаживаться сейчас», – говорится в петиции.

Напомним, Хенесс выступал за «Баварию» в 1970-1979 годах, а в 27 лет стал менеджером клуба. В 2009 году он занял пост президента и оставался на нем до 2014 года, после чего вернулся к управлению в 2016 году.

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