Болельщики «Баварии» создали петицию с просьбой к Хенессу остаться в клубе

Болельщики «Баварии» организовали сбор онлайн-подписей с просьбой к президенту клуба Ули Хенессу остаться на своем посту, сообщает Bild. 67-летний немец не планирует выдвигать свою кандидатуру на выборах, которые состояться в ноябре этого года.
«Ули Хенесс – это человек, которому мы обязаны стабильными результатами. Неважно, какой силы шторм в море, Хенесс – наша скала, гарантия продолжительного успеха «Баварии». Пилоту клуба не разрешено высаживаться сейчас», – говорится в петиции.
Напомним, Хенесс выступал за «Баварию» в 1970-1979 годах, а в 27 лет стал менеджером клуба. В 2009 году он занял пост президента и оставался на нем до 2014 года, после чего вернулся к управлению в 2016 году.
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