Матч «Рубин» – «Ахмат» завершит программу третьего тура РПЛ - Советский спорт
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Матч-центр: вчера сегодня завтра
29 июля 2019 11:01ФутболЛипкин Антон

Матч «Рубин» – «Ахмат» завершит программу третьего тура РПЛ

Команды сыграют на стадионе «Центральный» в Казани.

В понедельник матчем «Рубин» – «Ахмат» завершится третий тур премьер-лиги. В связи с занятостью «Казань Арены» игра пройдет на стадионе «Центральный».

В первых двух турах «Рубин» играл в Москве и набрал четыре очка за ничью с «Локомотивом» (1:1) и победу над «Динамо» (1:0). В свою очередь «Ахмат» сначала выиграл дома у «Краснодара» (1:0), после чего крупно проиграл «Уралу» (0:3) в Екатеринбурге.

В прошлом сезоне «Рубин» одержал минимальную победу над «Ахматом» (1:0), который в последний раз побеждал в Казани в сезоне-2016/2017, когда команда называлась «Терек» (1:0).

Матч «Рубин» – «Ахмат» пройдет 29 июля на стадионе «Центральный». Начало игры – 20:00 (мск).

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