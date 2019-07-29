Бубнов поставил на нулевую ничью в матче «Рубин» – «Ахмат» Третий тур премьер-лиги завершится матчем в Казани.

Футбольный эксперт Александр Бубнов сделал прогноз на матч третьего тура премьер-лиги «Рубин» – «Ахмат».

«Рубин» прекрасно стартовал, находится в приподнятом настроении и постарается развить успех в первом матче перед своими зрителями, – приводит Sportbox.ru слова Бубнова. – Но грозненцы хотят реабилитироваться за обидное поражение в Екатеринбурге в прошлом туре. Прогноз – 0:0».

Напомним, в первых двух турах «Рубин» набрал четыре очка в московских матчах с «Локомотивом» (1:1) и «Динамо» (2:0). «Ахмат», сначала обыгравший дома «Краснодар» (1:0), неделю назад проиграл в гостях «Уралу» (0:3).

Матч «Рубин» – «Ахмат» пройдет 29 июля на стадионе «Центральный». Начало игры – 20:00 (мск).

Эта игра завершит программу третьего тура премьер-лиги.