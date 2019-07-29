Неизвестный атаковал Месси на Ибице У аргентинца продолжается отпуск.

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Неизвестный человек попытался вступить в конфликт с форвардом «Барселоны» Лионелем Месси на Ибице. Видео инцидента было опубликовано в твиттере.

A guy in the Ibiza party tried to fight Messi, security stepped in as Messi was about to batter the guy pic.twitter.com/ZmV1kA80s7 — mx (@LeooMessi10i) July 28, 2019

Месси появился на вечеринке, где столкнулся с провокацией, однако благодаря быстрому вмешательству охраны конфликт удалось предотвратить.

Напомним, 32-летний аргентинец продолжает свой отпуск, который продлится до 31 июля. Несмотря на то, что команда уже готовится к сезону, Месси получил дополнительное время на отдых после выступления за национальную команду на Кубке Америки.

На прошлой неделе он вместе с женой Антонеллой и другими игроками каталонцев – Луисом Суаресом и Жорди Альбой – приехал на Ибицу.