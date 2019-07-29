«Фламенго» заинтересован в Луисе Адриано

Форвард «Спартака» Луис Адриано может вернуться на родину. По информации Goal.com, главным претендентом на 32-летнего нападающего считается «Фламенго». При этом интерес к игроку также проявляют «Интернасьонал», где он начинал карьеру, и «Палмейрас».
Однако на осуществление трансфера у бразильских клубов остается мало времени, поскольку в Бразилии переходы игроков из других чемпионатов разрешены только до 31 июля.
Напомним, Луис Адриано выступает за «Спартак» с 2017 года. Его контракт с клубом рассчитан до конца нынешнего сезона. В 79 матчах за красно-белых он забил 25 голов и сделал 15 результативных передач.
В первых трех матчах нового чемпионата форвард неизменно выходил в стартовом составе «Спартака» и забил один гол с пенальти.
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