Сергей Юран: «Спартак» должен был отдать свои зарплаты «Тамбову»

Загрузка...

Сегодня гостем нашего пресс-центра стал известный в прошлом футболист, а ныне тренер Сергей Юран.

В частности, мы обсудили с ним главные события последнего тура. Вот что сказал Сергей о «Спартаке»:

- С таким набором игроков, как сейчас, команда может рассчитывать на 6-7-е место в чемпионате России. Даже борьба за Лигу Европы - под большим вопросом. Как они играли с «Тамбовом», это же в голове не укладывается. Дебютант однозначно превосходил «Спартак», это неслучайная победа, они могли и 4:0 выиграть. А ведь где «Спартак» и где «Тамбов», уровень бюджетов несопоставим! Да «Спартак» после такой игры должен был отдать «Тамбову» свои зарплаты, учитывая, какую игру показывали те и другие. При этом про Кононова я хочу сказать, что он очень порядочный человек: если станет понятно, что команда страдает из-за его ошибок, он напишет заявление по собственному желанию, а не станет ждать неустойки за досрочное расторжение контракта. В этом я уверен, так как хорошо знаком с ним, мы вместе проходили тренерскую учебу.

О чем еще рассказал Сергей Юран в нашем пресс-центре, вы узнаете совсем скоро. Ждите большого интервью!