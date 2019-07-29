«Милан» согласовал с «Фламенго» трансфер Дуарте - Советский спорт
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29 июля 2019 13:33ФутболЛипкин Антон

«Милан» согласовал с «Фламенго» трансфер Дуарте

23-летний центральный защитник обойдется «россонери» в 11 миллионов евро.

Защитник «Фламенго» Лео Дуарте продолжит карьеру в «Милане», сообщает Football Italia. Эту информацию подтвердил главный тренер красно-черных Жорже Жезуш.

«Уверен, что Дуарте станет игроком «Милана», – сказал Жезуш. – Все уже решено. Он готовится к переезду в Европу. Желаю ему всего наилучшего».

Ранее сообщалось, что клубы согласовали переход 23-летнего бразильца за 11 миллионов евро. Ожидается, что в начале этой недели Дуарте прибудет в Милан и подпишет с «россонери» пятилетний контракт.

Дуарте, выступающий на позиции центрального защитника, провел 60 матчей за «Фламенго» и забил два гола.

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