«Милан» согласовал с «Фламенго» трансфер Дуарте

Защитник «Фламенго» Лео Дуарте продолжит карьеру в «Милане», сообщает Football Italia. Эту информацию подтвердил главный тренер красно-черных Жорже Жезуш.
«Уверен, что Дуарте станет игроком «Милана», – сказал Жезуш. – Все уже решено. Он готовится к переезду в Европу. Желаю ему всего наилучшего».
Ранее сообщалось, что клубы согласовали переход 23-летнего бразильца за 11 миллионов евро. Ожидается, что в начале этой недели Дуарте прибудет в Милан и подпишет с «россонери» пятилетний контракт.
Дуарте, выступающий на позиции центрального защитника, провел 60 матчей за «Фламенго» и забил два гола.
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