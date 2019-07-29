Состоялась жеребьевка предварительного раунда африканского отбора на ЧМ-2022 28 команд с низким рейтингом определят 14 участников второго раунда.

В штаб-квартире Африканской конфедерации футбола (КАФ) в Каире состоялась жеребьевка первого раунда континентального отбора на чемпионат мира 2022 года в Катаре.

Всего в квалификации на чемпионат мира будут участвовать 54 африканских сборных. Согласно рейтингу ФИФА 28 из них стартуют с первого раунда. По итогам жеребьевки они были разбиты на 14 пар и проведут 2 и 10 сентября два матча в формате «дома – в гостях».

Эфиопия – Лесото

Сомали – Зимбабве

Эритрея – Намибия

Бурунди – Танзания

Джибути – Эсватини

Ботсвана – Малави

Гамбия – Ангола

Либерия – Сьерра-Леоне

Мавритания – Мозамбик

Сан-Томе и Принсипи – Гвинея-Биссау

Южный Судан – Экваториальная Гвинея

Коморы – Того

Чад – Судан

Сейшеллы – Руанда

🚨 The draw results.. FIFA World Qatar Cup 2022 .. Preliminary round pic.twitter.com/cjTNWCf3T8 — CAF (@CAF_Online) July 29, 2019

14 победителей по сумме двух матчей продолжат выступление в отборочном турнире вместе с 26 сборными, которые благодаря более высокому рейтингу освобождены от первого раунда.

Во втором раунде 40 команд будут разбиты на десять групп по четыре команды. Победители групп в стыковых матчах определят пять участников финального турнира чемпионата мира.