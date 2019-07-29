Состоялась жеребьевка предварительного раунда африканского отбора на ЧМ-2022 - Советский спорт
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29 июля 2019 13:54ФутболЛипкин Антон

Состоялась жеребьевка предварительного раунда африканского отбора на ЧМ-2022

28 команд с низким рейтингом определят 14 участников второго раунда.

В штаб-квартире Африканской конфедерации футбола (КАФ) в Каире состоялась жеребьевка первого раунда континентального отбора на чемпионат мира 2022 года в Катаре.

Всего в квалификации на чемпионат мира будут участвовать 54 африканских сборных. Согласно рейтингу ФИФА 28 из них стартуют с первого раунда. По итогам жеребьевки они были разбиты на 14 пар и проведут 2 и 10 сентября два матча в формате «дома – в гостях».

Эфиопия – Лесото
Сомали – Зимбабве
Эритрея – Намибия
Бурунди – Танзания
Джибути – Эсватини
Ботсвана – Малави
Гамбия – Ангола
Либерия – Сьерра-Леоне
Мавритания – Мозамбик
Сан-Томе и Принсипи – Гвинея-Биссау
Южный Судан – Экваториальная Гвинея
Коморы – Того
Чад – Судан
Сейшеллы – Руанда

14 победителей по сумме двух матчей продолжат выступление в отборочном турнире вместе с 26 сборными, которые благодаря более высокому рейтингу освобождены от первого раунда.

Во втором раунде 40 команд будут разбиты на десять групп по четыре команды. Победители групп в стыковых матчах определят пять участников финального турнира чемпионата мира.

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