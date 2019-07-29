Арбитр из Мальты Марио Сант назначен на матч «Нефтчи» – «Арсенал»

УЕФА назначил арбитра Алана Марио Санта из Мальты на ответный матч второго квалификационного раунда Лиги Европы «Нефтчи» – «Арсенал».
38-летнему рефери будут помогать лайнсмены Эдвард Спитери и Роберто Велла, четвертым судьей в мальтийской бригаде станет Малькольм Спитери.
Ранее Сант трижды работал на матчах с участием российских команд: 17 сентября 2014 года он обслуживал матч Юношеской лиги УЕФА «Рома» – ЦСКА (3:1), 16 мая 2015 года – четвертьфинал юношеского чемпионата Европы (U17) Англия – Россия (0:1) и 11 октября – игру отборочного турнира молодежного чемпионата Европы Россия – Финляндия (1:1).
Напомним, первый матч команд в Туле на прошлой неделе завершился минимальной победой гостей (1:0).
Матч «Нефтчи» – «Арсенал» пройдет 1 августа на стадионе «Баксель Арена» в Баку. Начало – 20:00 (мск).
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