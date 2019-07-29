«Реал» представил третью форму, она бирюзовая В презентации принял участие Бэйл.

«Реал» представил в твиттере клуба третий комплект формы на следующий сезон.

Футболка выполнена в бирюзовом цвете. На рукавах, плечах и воротнике футболки нанесены черные и белые полоски.

Напомним, техническим партнером «Реала» остается немецкий производитель Adidas.

Отметим, что домашняя форма команды будет по традиции белой, а гостевая – темно-синей. Ее клуб представил в июне, выпустив клип под хип-хоп трек.

Добавим, что в презентации формы принял участие полузащитник Гарет Бэйл, который может покинуть команду в межсезонье.

Свой первый официальный матч сезона «Реал» проведет в первом туре примеры в гостях с «Сельтой».