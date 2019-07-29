Сергей Юран: «Спартаку» сейчас может помочь только Черчесов

Сергей Юран, отвечая на вопрос о турнирных перспективах «Спартака» в чемпионате России и в еврокубках, прокомментировал ситуацию в стане красно-белых следующим образом:
– Сегодня «Спартаку» очень нужен жесткий, волевой тренер, человек, который не даст расслабиться. Не буду прогнозировать, насколько далеко зайдет «Спартак», но перспектив у него явно не так много. Одно точно могу сказать: проблемы у «Спартака» будут. По тренеру? Еще два-три тура неудач – и решения примут, а вот кого позовут... Совмещать Черчесову не дадут, да и нельзя это. Романцев в свое время совмещал – ничем хорошим ни для сборной, ни для «Спартака» тогда это не заканчивалось. Но если отвлечься от этого, то именно Черчесов сейчас команде помог бы.
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