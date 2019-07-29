Сергей Юран: «Спартаку» сейчас может помочь только Черчесов Гостем пресс-центра «Советского спорта» стал известный в прошлом футболист, а ныне главный тренер красногорского «Зоркого» Сергей Юран.

Сергей Юран, отвечая на вопрос о турнирных перспективах «Спартака» в чемпионате России и в еврокубках, прокомментировал ситуацию в стане красно-белых следующим образом:

– Сегодня «Спартаку» очень нужен жесткий, волевой тренер, человек, который не даст расслабиться. Не буду прогнозировать, насколько далеко зайдет «Спартак», но перспектив у него явно не так много. Одно точно могу сказать: проблемы у «Спартака» будут. По тренеру? Еще два-три тура неудач – и решения примут, а вот кого позовут... Совмещать Черчесову не дадут, да и нельзя это. Романцев в свое время совмещал – ничем хорошим ни для сборной, ни для «Спартака» тогда это не заканчивалось. Но если отвлечься от этого, то именно Черчесов сейчас команде помог бы.

О чем еще рассказал Сергей Юран в нашем пресс-центре, вы узнаете совсем скоро. Ждите большого интервью!